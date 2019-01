Juve e Milan sono le due squadre ad aver trionfato più volte in questa competizione (7): chi vince stacca tutti in questa classifica. I bianconeri hanno vinto in tutti i continenti, i rossoneri gli unici a imporsi per tre volte di fila.

2 ore fa di MarcoValerio Bava

La scelta di giocare la finale di Supercoppa italiana a Gedda, in Arabia Saudita, ha scatenato non poche polemiche. Il motivo è la discriminazione a cui sono sottoposte le donne nel paese saudita. La Lega ha però fatto sapere che la decisione di giocare in Arabia è in linea con la politica estera italiana che intrattiene rapporti amichevoli con la nazione della penisola arabica. Il comunicato non ha placato le tensioni che restano forti.

Ma il dado è tratto. Non si cambierà. Le donne potranno entrare solamente in alcuni settori, lo stadio è quasi sold out. La Supercoppa italiana torna così all'estero per la nona volta. La prima edizione che si disputò oltre i confini nazionali fu quella del 1993. Si giocò negli Stati Uniti, a Washington, nell'impianto dedicato a Robert Kennedy, e quella coppa l'alzò il Milan di Capello che ebbe la meglio sul Torino di Mondonico grazie a un gol di Marco Simone. Sono quattro le finali giocate in Cina. È il paese che, oltre all'Italia, ha ospitato più volte il torneo.

L'ultima edizione estera è del 2016. Stavolta tutti in Qatar. A Doha. Ancora Milan vincente, stavolta proprio contro la Juventus: decisivi i calci di rigore dopo l'1-1 dei 120' con le reti di Chiellini e Bonaventura. Dagli 11 metri decisivo l'errore di Dybala o la parata di Donnarumma. Come preferite. Quello è anche l'ultimo trofeo vinto dal club rossonero. Ed è anche la prima Supercoppa vinta da una finalista di Coppa Italia. E non da una vincente della coppa nazionale o dello Scudetto. Già, perché la Supercoppa nasce nel 1988 come trofeo che mette di fronte le squadre vincitrici di campionato e Coppa Italia. Ma se un club fa il double, ecco che a giocarsi la partita va la finalista di Coppa Italia.

Quello che non sapete sulla Supercoppa italiana

Quella che si disputerà il 16 gennaio è la 31esima finale di Supercoppa italiana e sarà la terza volta che Juventus e Milan saranno protagoniste una contro l'altra. La curiosità è che nessuna finale tra queste due squadre si è mai giocata in Italia. Entrambe le precedenti sfide sono finite 1-1 dopo i tempi supplementari e sono state decise ai calci di rigore. La prima volta nel 2003, negli Usa, al Giants Stadium di East Ruterford nel New Jersey, l'errore di Brocchi dal dischetto condannò il Milan e diede la coppa alla Juventus di Lippi. Poi la finale di due anni fa, quella di Doha, dove trionfò il Milan di Montella che regalò l'ultima vittoria alla gestione Berlusconi.

Quel Milan, come detto, fu la prima formazione a vincere il trofeo non avendo vinto né Scudetto, né Coppa Italia. È successo solo un'altra volta: un anno e mezzo fa, quando all'Olimpico di Roma la Lazio si impose (3-2) sempre sulla Juventus. Decisivo il gol di Murgia al 94' dopo la rimonta bianconera firmata Dybala. I biancocelesti sono tuttora i detentori del torneo. La Juventus e il Milan sono le squadra che hanno vinto più volte (7) questo trofeo. Va da sé che la squadra che avrà la meglio a Gedda diventerà la detentrice di questo record.

Milan e Juve sono anche le due squadre ad aver giocato più finali: 13 la Vecchia Signora, 10 il Diavolo. Per 21 volte la Supercoppa è stata vinta dai Campioni d'Italia che in cinque casi erano anche i detentori della Coppa Italia. L'Inter (2006 e 2010), la Juve (1995 e 2015) e la Lazio nel 2000. In 7 occasioni, invece, a vincere sono stati i detentori della Coppa Italia. La prima a riuscirci fu la Fiorentina nel 1996 quando ebbe la meglio sul Milan tricolore.

Record e valore economico della Supercoppa italiana

Il Milan è l'unico club ad aver vinto 3 volte di fila la Supercoppa italiana: contro Parma nel '92, Torino nel '93 e Sampdoria nel '94. La Juventus, invece, è l'unica ad aver trionfato in ogni continente in cui si è giocato. La Juve ha alzato la coppa in Europa (Italia '95, '97 e 2013), in Africa (a Tripoli nella finale 2002), in Nordamerica (a East Rutherford nel 2003) e in Asia (Pechino e Shanghai nelle finali 2012 e 2015).

Le finali più ricorrenti sono state Juventus-Lazio e Inter-Roma giocate rispettivamente per 4 volte. La Juventus e l'Inter sono anche i club che possono vantare il maggior numero di partecipazioni consecutive (7). Dejan Stankovic e Gianluigi Buffon sono i due giocatori con più finali disputate (9) e sono anche i due che hanno vinto più volte il trofeo (6).Nessuno ha segnato più di 3 gol in Supercoppa italiana: l'unico a riuscirci in un'unica partita fu Shevchenko nel 2004 quando il Milan superò la Lazio per 3-0. Gli altri cannonieri ad aver realizzato 3 reti sono Del Piero, Eto'o, Tevez e Dybala. Mihajlovic e Chiellini sono gli unici due difensori ad aver segnato più di un gol in finale. Entrambi sono a quota 2.

La Supercoppa si giocherà al King Abdullah Sports City Stadium. Un impianto da oltre 60 mila posti. La finale porterà un introito di oltre 7 milioni di euro che andrà diviso tra i due club. Un bel bottino. Poi, però, sarà campo e da lì uscirà la prima squadra a vincere per otto volte questo torneo. E sarà storia. In ogni caso.