I Dragões ufficializzano sul proprio sito internet il tesseramento del difensore brasiliano naturalizzato portoghese: ha firmato un contratto fino al giugno 2021.

19 minuti fa di Marco Ercole

Sembrava che il calciomercato dovesse portarlo nel Principato di Monaco, ma per Képler Laveran Lima Ferreira, per tutti semplicemente "Pepe", la sessione invernale 2019 sarà ricordata come quella del suo ritorno al Porto. Dopo essersi svincolato dal Besiktas, infatti, per il difensore brasiliano naturalizzato portoghese si sono aperte molte porte.

Diversi scenari di calciomercato, con tante squadre pronte ad affidarsi alla sua esperienza maturata in dieci anni di successi con la maglia del Real Madrid.

Le Merengues lo acquistarono nell'estate del 2007 proprio dal Porto per 30 milioni di euro, poi nel 2017 l'addio al Real Madrid da svincolato, con successivo trasferimento al Besiktas. L'avventura in Turchia è durata però appena 52 partite (e 7 gol), perché per Pepe adesso è arrivato il momento di tornare dove tutto era cominciato e dove il centrale aveva militato dal 2004 al 2007.

Getty Images Calciomercato, Pepe torna ufficialmente al Porto

Calciomercato, Pepe torna al Porto

La comunicazione ufficiale arriva direttamente dal sito del Porto, che spiega come il difensore abbia firmato un contratto che lo legherà fino al 30 giugno 2021 ai Dragões. Con questa maglia Pepe ha vinto già una Coppa intercontinentale, due campionati, una Coppa e due Supercoppe di Portogallo.

Il giocatore di adesso, rispetto a quello di 12 anni fa, ha collezionato molti altri trofei: con il Real Madrid è riuscito infatti a vincere tra le altre cose tre Champions League, due Coppe del Mondo per Club e una Supercoppa europea.

Compirà 36 anni il prossimo 26 febbraio, porterà una grande dose di esperienza nella squadra allenata da Sergio Conceiçao, attualmente prima in classifica nel campionato portoghese a 6 punti dal Braga secondo e qualificato alla prossima fase della Champions League, dove negli ottavi di finale dovrà affrontare la Roma. Da questa sessione di calciomercato potrà contare su un pizzico di Pepe in più. I giallorossi di Di Francesco sono avvisati.