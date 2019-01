Dialogo aperto tra Merengues e Spurs. Gli spagnoli confidano in uno "sconto", ma il centrocampista danese potrebbe diventare l'acquisto più costoso nella storia del club.

di Luca Guerra

Con una stagione da rimettere in piedi, complice il quinto posto nella Liga e la fresca sconfitta del Bernabeu contro la Real Sociedad - uno 0-2 che ha lasciato in eredità malumori diffusi, tra rimbrotti sull'utilizzo della Var e schermaglie di spogliatoio (vedi alle voci Sergio Ramos e Modric) - in casa Real Madrid si pianifica anche il calciomercato della prossima estate: lo assicura AS, che rivela un obiettivo per il quale le Merengues sono pronte a elaborare l'assalto.

In Spagna sono certi: nel mirino del Real Madrid c'è Christian Eriksen. Il centrocampista danese classe 1992 è uno dei pilastri del Tottenham, dove è arrivato nell'estate 2013, ma di qui a qualche mese potrebbe salutare la Premier League. Il suo contratto con gli Spurs andrà in scadenza nel giugno 2020 e le operazioni per il rinnovo del contratto sono in corso: il suo allenatore Mauricio Pochettino vorrebbe blindare il suo gioiello con un contratto pluriennale, con ingaggio raddoppiato e portato a 9 milioni di euro a stagione. C'è però da fare i conti con la concorrenza del calciomercato europeo e con la volontà del calciatore, che alla soglia dei 27 anni potrebbe puntare al salto di qualità.

L'interesse del Real Madrid per Eriksen non è fresco. Dalla Casa Blanca seguono con attenzione il centrocampista offensivo degli Spurs da mesi, e nello scorso autunno Daniel Levy, proprietario del team londinese, aveva anche stimato il costo del cartellino della sua stella: 250 milioni di euro. Una cifra inavvicinabile anche per uno dei club più ricchi al mondo, che potrebbe essere rinegoziata se il calciatore di Middelfart non dovesse prolungare il suo legame contrattuale con il Tottenham.

Calciomercato, Real Madrid su Eriksen: dopo Bale e Modric, si rinnova l'asse con il Tottenham?

Nell'estate 2013, quando Eriksen si affacciava in Inghilterra proveniente dall'Ajax, Gareth Bale lasciava il Tottenham e la Premier League per diventare l'acquisto più costoso della storia in sede di calciomercato: 101 i milioni di euro versati dal Real Madrid per il gallese, che ora Christian potrebbe incrociare dalla prossima estate al Bernabeu come nuovo compagno di squadra. La storia oggi rischia di ripetersi: stando a quanto riporta l'Indipendente, i Blancos starebbero pianificando un'offerta di 111 milioni di euro, pari a circa 100 milioni di sterline, per portare Eriksen in Spagna nell'estate 2019. Ben inferiore alle attese di Levy, ma certamente più vicina alla reale quotazione di un centrocampista che, per quanto completo e in grado di assicurare agli Spurs 56 centri in 222 presenze complessive, deve ancora consacrarsi definitivamente sulla scena internazionale.

Chissà che a Madrid Eriksen non possa giocare al fianco di Luka Modric, fresco Pallone d'Oro che aveva vissuto il passaggio dal Tottenham al Real Madrid nell'estate 2012. A 33 anni e mezzo, il centrocampista croato potrebbe pensare a una nuova tappa per la sua carriera già nella prossima estate. Il suo teorico sostituto in rosa sarebbe Dani Ceballos, dal quale al al Bernabeu si aspettavano in questa stagione un cambio di passo che tarda però a maturare. Così, l'idea Eriksen è fortemente attuale: a patto che Levy accetti di negoziare il prezzo del cartellino del centrocampista, che senza prolungamenti contrattuali sarebbe libero di firmare nuovi contratti a parametro zero dall'1 gennaio 2020.