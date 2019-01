Calciomercato Milan, obiettivo Carrasco: intermediari al lavoro

I rossoneri continuano a seguire l'attaccante belga del Dalian Yifang: intermediari all'opera per convincere il club cinese a far partire il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto.

0 condivisioni

2 ore fa

Share Condividi Twitta

Yannick Ferreira-Carrasco è un obiettivo di calciomercato del Milan. Gattuso ha bisogno di un attaccante esterno che possa agire anche da seconda punta, e il belga rispecchia perfettamente questo identikit. Il classe '93 è attualmente in forza al Dalian Yifang, club che lo ha acquistato lo scorso febbraio per 30 milioni dall'Atletico Madrid e con cui ha collezionato 26 presenze, 7 gol e 9 assist nel 2018. La trattativa è tutt'altro che semplice, ma i rossoneri proveranno il tutto per tutto per metterlo a disposizione di Gattuso a gennaio. In questi minuti - riporta Sky Sport - intermediari sono al lavoro per cercare di convincere il Dalian Yifang a lasciar partire Carrasco con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club cinese vorrebbe invece fare subito cassa e rientrare dell'investimento fatto solo pochi mesi fa. Bisognerà anche convincere l'ex Monaco, che gradisce l'ipotesi Milan, ad abbassarsi l'ingaggio di 10 milioni di euro a stagione, cifre fuori portata per il Diavolo. Intanto da segnalare c'è anche l'inserimento dell'Arsenal di Unai Emery, che sarebbe invece disposto ad accontentare Carrasco garantendogli l'ingaggio che percepisce attualmente.