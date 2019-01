Sempre in Inghilterra, però, si è levata anche la voce contraria del Manchester Evening News, secondo il quale un trasferimento di Coutinho ai Red Devils nel calciomercato di gennaio appare piuttosto improbabile, principalmente per due motivi. Il primo è che se la squadra di Solskjaer ha un bisogno vitale e assoluto questo è un difensore centrale con i fiocchi, mentre, e questo è il secondo, nelle zone del campo che potrebbero essere occupate dal brasiliano ci sono già Martial, Alexis Sanchez e anche Pogba. Un lusso, e pure costoso, dunque? Vedremo, le vie del calciomercato sono infinite.

Se fino a poco tempo fa, infatti, capitava che Coutinho, partito titolare, lasciasse il campo nei minuti finali a Dembelè, ora, riparata definitivamente la suoneria della sveglia del francese, Valverde sta provando sempre più spesso la soluzione contraria ed è arrivato a preferirgli persino Vidal. Una situazione che non piace al brasiliano e che avrebbe fatto scattare il piano di "soccorso" del Manchester United , una grande che, per quanto momentaneamente decaduta, ha sempre un fascino ineguagliabile.

Sicuramente nell'ultimo mese, dopo il lieve infortunio, uno strappo al fascio muscolare che lo ha costretto a saltare gli impegni di novembre contro Betis e Atletico Madrid in Liga, il rendimento e l'impiego di Coutinho in blaugrana hanno subito un brusco calo , tanto che negli ultimi 4 match di campionato il brasiliano ha totalizzato soltanto poco più di 60 minuti di impiego in campo.

Con i Reds Coutinho era sbocciato compiutamente , era diventato sempre più decisivo e aveva attirato le attenzioni degli osservatori di mezzo mondo. Dopo un lungo tira e molla, nel gennaio 2018 il Liverpool aveva ceduto, sia pure a caro prezzo - oltre 130 milioni di euro -, alla corte serrata del Barcellona, ancora stordito per il ratto estivo di Neymar e non del tutto convinto che Dembelé ne fosse il rimpiazzo idoneo.

L'Inter che lo aveva acquistato appena sedicenne dal Vasco da Gama nel 2008, lo aveva dato in prestito all'Espanyol nel gennaio 2012, mentre nello stesso mese dell'anno successivo lo aveva ceduto a titolo definitivo al Liverpool per 13 milioni di euro.

Sarà che gennaio è il mese di Coutinho, parlando di calciomercato s'intende, ma la voce che arriva dall'Inghilterra sembra davvero clamorosa: il Manchester United starebbe sondando il terreno per provare a riportare il brasiliano in Premier League già nel mese di gennaio.

