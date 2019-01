L'attaccante brasiliano classe 1996 proseguirà in Brasile la sua carriera: lo aspetta il Flamengo.

un'ora fa

In Premier League lo voleva il West Ham, ma alla fine la sua carriera continuerà in Brasile. Come riporta Sky Sport, Gabigol è a un passo dal trasferimento in prestito al Flamengo. Dopo aver realizzato 18 gol in 35 presenze col Santos, l'attaccante brasiliano classe 1996 è tornato all'Inter solo di passaggio prima di rimettere piede in patria.

I contatti tra l'Inter e il Flamengo si sono intensificati nelle ultime ore, quando è arrivata la fumata bianca. L'accordo è stato trovato sulla base di un prestito secco, Gabigol resta quindi di proprietà dei nerazzurri.

Che lo hanno acquistato nel 2016 dal Santos per 30 milioni di euro, un investimento importante che non ha dato i suoi frutti. Ora il 22enne avrà modo di mettersi in mostra lì dove riesce a rendere meglio, nella sperenza di conquistare la maglia della Nazionale e, chissà, anche quella dell'Inter.