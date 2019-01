I Blues sono a un passo dall'acquisto dei due centrocampisti: l'italiano arriverebbe per 50 milioni di euro, l'argentino per 35.

un'ora fa

"Se Fabregas vuole andare via (sarà annunciato dal Monaco nelle prossime ore, ndr), a centrocampo restiamo solo in cinque. Abbiamo bisogno di un sostituto". Così parlava nella giornata di ieri il manager del Chelsea, Maurizio Sarri. La dirigenza lo ha ascoltato e in pochissimo tempo ha intavolato due operazioni di calciomercato: una per Nicolò Barella del Cagliari e un'altra per Leandro Paredes dello Zenit.

Come riporta Sky Sports UK, i Blues sono a un passo dal doppio colpo e già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità del doppio trasferimento. Se così fosse, rimarrebbero quindi a bocca asciutta Inter e Napoli che erano sulle tracce del centrocampista classe 1997, legato ai sardi da un contratto fino al 2022. Il Chelsea dovrebbe pagare il nazionale italiano ben 45 milioni di sterline, poco più di 50 milioni di euro.

L'argentino classe 1994 dovrebbe invece lascerebbe lo Zenit dopo due anni dietro il pagamento di 35 milioni di euro, per iniziare così la prima avventura in Premier League della sua carriera. Sarri attende con ansia le prossime ore sperando di aggiungere alla sua rosa due rinforzi di assoluta qualità.