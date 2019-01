Il centrale francese classe 1999 arriverà in estate a costo zero dopo che scadrà il suo contratto col Tolosa.

Il Barcellona brucia tutti e ufficializza l'acquisto a costo zero di Jean-Clair Todibo, difensore centrale (può giocare anche mediano) classe 1999 alto 1.90m. Il suo contratto col Tolosa scadrà il 30 giugno prossimo, poi si aggregherà alla truppa blaugrana partecipando alla tournée degli uomini di Valverde in programma in Cina e Giappone. Beffate quindi Napoli e Juventus, due tra le tante squadre che si erano mosse per il giocatore 19enne.

Todibo, nato nella Guyana francese, è considerato in patria il nuovo Varane. Il Barça è sicuro di aver preso un futuro campione, un talento in grado di scalare le gerarchie e prende il posto di Gerard Piqué quando lo spagnolo saluterà. Di piede destro, impressiona per fisico e personalità, qualità rara in un ragazzo così giovane.

Difficilissimo da superare nell'uno contro uno, dotato di una discreta velocità e di un imponente stacco aereo, ama uscire palla al piede e impostare la manovra. Il suo acquisto, sommato a quello di Murillo, fa pensare che i blaugrana molleranno la presa su De Ligt, altro difensore desiderato dalle bid di tutta Europa. Non si conosce la durata del contratto firmato da Todibo.