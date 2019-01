Il brasiliano sembra ormai deciso a lasciare il PSG a fine stagione e secondo quanto riportato da Radio Catalunya, ci sarebbe già stato il primo incontro.

44 minuti fa di Daniele Minuti

Se il suo trasferimento dal Barcellona al Paris Saint-Germain di 2 estati fa ha cambiato completamente il mondo del calciomercato, un eventuale ritorno di Neymar fra le fila del club campione di Spagna sarebbe clamoroso per tutta un'altra serie di motivi.

Il brasiliano non ha lasciato un bel ricordo in Catalogna specialmente per la modalità del suo addio, che è arrivato dopo il pagamento della clausola rescissoria fissata a 222 milioni di euro pur di passare alla società parigina. Più volte il presidente Bartomeu si è detto deluso dal comportamento del capitano della Seleçao ribadendo che i blaugrana non hanno mai mandato giù le sue azioni.

Non è un segreto però che Neymar non sia più convinto di rimanere al Paris Saint-Germain e secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, una sua partenza potrebbe arrivare già nella prossima finestra estiva. Se l'opzione Real Madrid rimane più che viva, in queste ore sta prendendo sempre più corpo quella di un suo incredibile ritorno a Barcellona.

Calciomercato: contatto fra Neymar e il Barcellona

La notizia, poi ripresa dal Mundo Deportivo, arriva da Catalunya Radio che rivela come la preferenza di Neymar in caso di addio al Paris Saint-Germain sarebbe quella di un ritorno al Camp Nou. A tal proposito ci sarebbe stato un incontro fra il suo entourage e André Cury, uno degli osservatori del Barcellona in Brasile.

Il summit sarebbe avvenuto poco prima di Natale e le parti avrebbero cercato di capire la fattibilità dell'affare: avrebbero partecipato anche il procuratore israeliano Pini Zahavi (intermediario nella trattativa che portò Neymar al PSG nella sessione di calciomercato dell'estate 2017) e Alvaro Costa, uno degli amici più intimi del talento verdeoro che cura i suoi rapporti con la Nike.

Secondo il quotidiano sportivo catalano, il ritorno di Neymar non avrebbe più il veto di dirigenza e membri dello spogliatorio. O Ney avrebbe ammesso di aver sbagliato nel lasciare il club blaugrana e ha fatto lui il primo passo per giocare nuovamente con la maglia blaugrana.

Ora si attende solo di capire come mandare in porto questa operazione, magari attendendo anche le possibili sanzioni UEFA nei confronti del PSG: se i campioni di Francia fossero costretti a vendere uno dei loro gioielli, la prima opzione sarebbe quella della cessione di Neymar al Barcellona.