A Madeira i turisti hanno trovato un motivo molto curioso per farsi selfie con la statua bronzea del fuoriclasse della Juventus.

8 ore fa di Luca Capriotti

Cristiano Ronaldo non ha molta fortuna con le sue statue, diciamolo subito. Aggiungiamo che ci sono molti motivi per fare un viaggio: divertimento, passione, curiosità e noia. Ci sono molte cause: alcune serie, altre meno. Si può anche decidere di partire per Cristiano Ronaldo, o associarlo alla propria meta estiva.



I motivi scatenanti che fanno mettere dentro una valigia il necessario, prenotare il biglietto, muoversi di prima mattina, spesso hanno a che fare con la parte più profonda di noi stessi, a volte hanno a che fare con il tifo, la passione sportiva. Possono avere a che fare perfino con l'attaccante della Juventus.



Il viaggio conta, direbbe qualcuno, ma pure la meta. Soprattutto se è metallica, soprattutto se è legata ad uno dei campioni assoluti del nostro tempo: Cristiano Ronaldo, appunto. Che tutto avrebbe potuto immaginare tranne di diventare meta turistica d'eccezione, per un motivo del tutto diverso dalla sua stessa fama sportiva.

Getty Images Di certo la statua di CR7 ha... "carattere"

Il viaggio verso i "cosiddetti" di Cristiano Ronaldo

Lo abbiamo capito, perfino la sua scelta di andare alla Juventus, in Serie A, in Italia, riflette il suo carattere: Cristiano Ronaldo non ha un carattere rinunciatario, non è uno che si accontenta, non è venuto per una pensione dorata. Adora le sfide, adora mettersi alla prova, adora vincere e tutto lo sforzo necessario ad arrivare alla vittoria. Ma forse, tra i tanti motivi turistici per andare a Madeira, che ha dato i natali all'asso portoghese, in pochi avrebbero immaginato che tra selfie di scogliere a picco sul mare, piscine, giardini botanici, i turisti andassero a farsi le foto con la statua di Cristiano Ronaldo. Andando a toccare proprio... il carattere ferreo del portoghese immortalato.

Avete capito bene: si fanno i selfie con la "dotazione" della statua. E ne sono piuttosto fieri. Va detto, con le statue non ha grande fortuna l'ex Real: sempre a Madeira, lo ricorderete, Cristiano Ronaldo è stato incastonato in un mezzo busto non troppo fortunato, a dir poco, che sui social in poco tempo è diventato virale.

Nella capitale Funchal, CR7 è proprietario di un lussuoso albergo che dà sul porto, dove si può trovare una sua statua bronzea ad altezza naturale. Che è diventata un incredibile richiamo turistico proprio per quello che in Spagna chiamerebbero "paquete" del portoghese: oggetto dell'interesse dei turisti sono proprio "gli attributi" di Cristiano Ronaldo, un po' come, a Verona, vanno di moda i selfie "palpando" la statua di Giulietta, sotto il celeberrimo balcone.

I più acuti osservatori avranno anche notato che la zona è addirittura usurata, a furia di fotografie e relativi tocchi felpati. Proprio il caso di dirlo, il carattere di ferro, anzi di bronzo, di Cristiano Ronaldo attira turisti. Chissà se, a posteriori, Cristiano avrebbe mai immaginato che, tra i tanti punti di contatto coi suoi fan, i più impudichi avrebbero cercato quella che, per dirla alla De Andrè, è di certo del portoghese "la virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente".