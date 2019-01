Il 16 gennaio si affronteranno bianconeri e rossoneri allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. Ecco le informazioni su dove vedere la partita.

0 condivisioni

un'ora fa di Antonio Cunazza

Juventus e Milan si preparano a scendere in campo per giocarsi la Supercoppa italiana 2018. Il calcio d'inizio è in programma per mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane (le 20.30 locali) allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita.

Sarà la terza volta nella storia del trofeo che bianconeri e rossoneri si affronteranno in questa competizione. Nelle due occasioni precedenti si era sempre giocato all'estero e la partita era stata decisa in entrambi i casi ai calci di rigore: 5-3 per la Juventus nel 2003 al Giants Stadium (East Rutherford, USA) e 4-3 per il Milan due anni fa al Jassim Bin Hamad Stadium (Doha, Qatar).

Il format della partita prevede tempi supplementari in caso di parità ed eventuali calci di rigore. Così come già visto nelle partite dei Mondiali di Russia, i due allenatori avranno a disposizione tre sostituzioni nel corso dei 90 minuti regolamentari, più un cambio extra nei tempi supplementari. Saranno attivi sia il VAR che la Goal Line Technology.

Getty Images Il rigore decisivo parato da Donnarumma nella finale del 2016

Supercoppa italiana, dove vedere Juventus-Milan in diretta TV e streaming

Juventus-Milan sarà visibile in diretta e in chiaro in TV su Rai Uno alle ore 18.30, con pre e post-partita negli studi della televisione nazionale. In streaming sarà possibile seguire la partita in diretta tramite l'app RaiPlay, che offre l'evento gratuitamente su ogni dispositivo (pc, tablet, smartphone).

La Juventus arriva a questa partita in qualità di campione d'Italia 2017/18, mentre il Milan, come da regolamento, accede come finalista della Coppa Italia, persa proprio contro i bianconeri nella finale dello scorso 9 maggio.

Secondo i bookmaker i bianconeri sono i grandi favoriti per vincere la Supercoppa Italiana. Le quote per un successo nei 90 minuti regolamentari oscillano attorno all'1.60 per il segno 1 (vittoria Juventus) e intorno al 6.00 per il segno 2 (vittoria Milan). Viene considerata ancora più sicura la vittoria bianconera "in assoluto": Juventus a 1.30 contro Milan a 3.40 per puntare sulla vincente del trofeo, senza considerare le modalità specifiche con cui si concluderà la partita.