Il centrocampista croato ha manifestato tutta la sua delusione al termine della partita persa in casa contro la Real Sociedad: le sue dichiarazioni non sono affatto piaciute al capitano dei Blancos.

5 ore fa

Un pareggio in casa del Villarreal e una sconfitta al Bernabeu contro la Real Sociedad. Il 2019 del Real Madrid è iniziato come peggio non poteva. La squadra di Solari ha fatto un solo punto in due partite di Liga e ora si ritrova al quinto posto in classifica, scavalcata dalla sorpresa Alaves e a -10 dalla capolista Barcellona.

Sul momento dei Blancos la dicono lunga le parole rilasciate da Modric dopo la sconfitta contro i baschi:

Non abbiamo perso né per colpa dell'arbitro né della Var. Ovviamente non siamo stati fortunati, ma i nostri problemi sono altri. Molti giocatori non stanno giocando su alti livelli, non si può iniziare di m***a ogni partita e rincorrere ogni volta. Creiamo tanto, la palla non entra ma non è questione di fortuna o sfortuna. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e vedere cosa c'è da migliorare

Secondo Mundo Deportivo le parole del centrocampista non sono piaciute affatto al capitano dei Blancos, Sergio Ramos, che ha dichiarato:

Ora non è sicuramente il momento di cercare colpevoli. Ciò che viene detto nello spogliatoio non dovrebbe uscire

Come si legge su Tuttosport, l'Inter vorrebbe sfruttare questo malumore di Modric per tornare all'assalto durante la prossima sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo del nuovo amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, è quello di riuscire a portare a termine un lavoro rimasto incompleto lo scorso agosto, quando il patron dei Blancos, Florentino Perez, decise di impuntarsi e trattanere Modric (ha un contratto in scadenza nel 2020) a Madrid. Non poteva permettersi un altro addio eccellente dopo quello di Cristiano Ronaldo, finito alla Juventus.