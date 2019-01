Il fantasista spagnolo è stato travolto dalle critiche per le condizioni in cui si è presentato al rientro dalle vacanze.

0 condivisioni

4 ore fa

Il rapporto tra Isco e il Real Madrid si sta logorando ogni giorno che passa. Non sono bastate le parole del tecnico Solari per far tornare il sereno ("Isco è un grande calciatore, deve continuare a darci molte gioie"), l'ipotesi di una seperazione nelle prossime finestre di calciomercato continua a essere la più accreditata.

Ancor di più dopo quanto successo ieri in occasione del match perso 2-1 dai Blancos al Bernabeu contro la Real Sociedad. Isco ha fatto il suo ingresso al 57' al posto di Casemiro ed è subito balzato agli occhi che la sua condizione fisica fosse tutt'altro che ottimale.

L'ex Malaga è tornato dalle vacanze visibilmente in sovrappeso, un problema costante per il fantastista durante la gestione Solari. Che lo ha lasciato in panchina per l'undicesima volta da quando è arrivato, segno che tra i due non sia mai scoccata la scintilla. Nonostante Asensio e Bale fossero out per infortunio, l'argentino ha puntato su Vinicius junior dall'inizio. I top club d'Europa restano alla finestra, pronti a far loro un talento puro come Isco che rischia di buttarsi via.