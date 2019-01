Continua la caccia a Barella sul mercato, intanto in Spagna crolla il Real Madrid e il Barcellona ne approfitta per allungare in classifica.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il protagonista della rassegna stampa sportiva di lunedì 7 gennaio è il calciomercato, con la corsa a Nicolò Barella che si fa sempre più affollata: sul centrocampista del Cagliari infatti oltre a Napoli, Chelsea e Inter si è inserito anche il Manchester United. Si pala di mercato nella rassegna stampa di oggi anche su Tuttosport, che in prima pagina titola sul possibile acquisto da parte della Juventus di Isco. Il giocatore spagnolo è ormai una riserva nel Real Madrid (contro la Real Sociedad è arrivata l'ottava panchina consecutiva) e l'intenzione del club bianconero è quella di portarlo a Torino e riunirlo con Cristiano Ronaldo.

In Spagna l'argomento principale è il crollo del Real Madrid che continua il suo periodo di crisi dopo la vittoria del Mondiale per club incappando in una clamorosa sconfitta casalinga contro la Real Sociedad: al Santiago Bernabeu gli ospiti passano in vantaggio dopo pochissimi minuti con William José bravo a trasformare un calcio di rigore. Le Merengues attaccano e non sfruttano diverse occasioni, venendo punite da Ruben Pardo all'83esimo minuto. Finisce 2-0 per la Real Sociedad con i giocatori allenati da Santiago Solari che escono fra i fischi dei tifosi presenti allo stadio. I Blancos rimangono al quinto posto e al momento sarebbero fuori dalla prossima Champions League.

Può sorridere invece il Barcellona che ieri sera nel posticipo in casa del Getafe ha vinto per 2-1: a trascinare la squadra di Valverde sono stati Messi e Suarez, autori delle due reti per i blaugrana che hanno reso vano il gol di Mata nel finale del primo tempo. I catalani raccolgono 3 punti importantissimi che non solo gli permettono di andare a +10 sul Real Madrid ma anche di allungare il proprio vantaggio in classifica sulle dirette inseguitrici Siviglia e Atletico Madrid che nello scontro diretto giocato ieri pomeriggio si sono annullate a vicenda nell'1-1 del Sánchez-Pizjuán.

