Lionel Messi, just stop it! 😍 Name a better pass, we’ll wait... pic.twitter.com/sG50Xl0Vd6

Il Coliseum Alfonso Perez ha così assistito all'ennesima magia della carriera di Messi , uno che non la smette mai di stupire. La partita finirà poi 2-1 per la squadra di Valverde che raddoppierà al 39' con una splendida girata al volo di Suarez. Al 40' arriverà la rete dei padroni di casa firmata da Mata.

