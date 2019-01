Il match inizia malissimo per la squadra di Klopp, che al 4' è costretto a rinunciare a Lovren per un problema muscolare. Al suo posto entra il 16enne olandese Ki-Jana Hoever (classe 2002), il più giovane giocatore al debutto in FA Cup. La gara si sblocca al 38', quando Raul Jimenez sfrutta un pasticcio di Milner, si presenta davanti a Mignolet e lo batte col piatto destro.

Il Liverpool finisce ancora ko. Dopo il 2-1 rimediato in Premier League nel big match contro il Manchester City di Guardiola, i Reds perdono a sorpresa con lo stesso risultato anche nel terzo di FA Cup sul campo del Wolverhampton. Era dal 2001 che il Liverpool non usciva a questo punto della competizione (allora fu eliminato dal Manchester United).

