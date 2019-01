Dai Mondiali di sci alpino, in cui schiereremo la medaglia d’oro olimpica Sofia Goggia, a quelli di basket, in cui siamo in piena corsa per la qualificazione: il 2019 è pieno di eventi sportivi in cui l’Italia può essere protagonista.

2019-01

Negli anni dispari, in mancanza delle grandi competizioni che accentrano l’interesse degli appassionati, come i Mondiali di calcio e le Olimpiadi, lo sport internazionale si frammenta in tanti appuntamenti fondamentali per le diverse discipline. Sono tanti i Mondiali e gli Europei fra le diverse discipline olimpiche e non solo che andranno ad arricchire gli eventi sportivi del 2019.

Questo 2019 ha un sapore di ripartenza anche per l’Italia, non tanto da un punto di vista prettamente agonistico, in quanto in molti sport siamo rimasti ad alto livello, ma da un punto di vista organizzativo, avendo l’onore e l’onere di essere la nazione ospitante di eventi come gli Europei Under 21 di calcio, i campionati mondiali juniores di sci alpino e le XXX Universiadi che si svolgeranno a Napoli.

Saranno tanti i campioni che vedremo all’opera lungo questo anno. Già negli sport invernali vedremo gareggiare miti del presente come Klabo nello sci di fondo o Hirscher nell’alpino e saremo con il fiato sospeso durante le discese di Sofia Goggia, nel calcio la nostra nazionale Under 21 vuole far ripartire davvero l’intero movimento con una vittoria casalinga che vorrebbe dire tanto, mentre in Formula 1 Vettel dovrà fare di tutto per battere Hamilton e il suo dominio. Ecco i principali eventi sportivi del 2019 da non perdere assolutamente:

Getty Images In caso di qualificazione, ai Mondiali di basket in Cina potremmo di nuovo affidarci ai nostri giocatori NBA, Gallinari e Belinelli.

Gli eventi sportivi del 2019: dai Mondiali di sci agli Europei di Volley

Gennaio

5 gennaio - 1 febbraio: coppa d’Asia di calcio

9 - 27 gennaio: campionato mondiale di pallamano maschile

11 - 13 gennaio: campionati europei di pattinaggio di velocità

11 - 13 gennaio: campionati europei di short track

11 gennaio: campionati europei di skeleton

12 - 13 gennaio: campionati europei di bob

14 - 27 gennaio: Australian Open di tennis

21 - 27 gennaio: campionati europei di pattinaggio di figura

25 - 27 gennaio: campionati mondiali di slittino

Febbraio

1 - 10 febbraio: campionati mondiali di freestyle

1 - 10 febbraio: campionati mondiali di snowboard

4 - 17 febbraio: campionati mondiali di sci alpino

9 - 10 febbraio: campionati europei di slittino

18 - 27 febbraio: campionati mondiali juniores di sci alpino

20 febbraio - 3 marzo: campionati mondiali di sci nordico

Marzo

1 - 9 marzo: campionati mondiali di bob

2 - 3 marzo: campionati mondiali di pattinaggio di velocità

2 - 12 marzo: XXIX Universiade invernale

7 - 8 marzo: campionati mondiali di skeleton

7 - 17 marzo: campionati mondiali di biathlon

8 - 10 marzo: campionati mondiali di short track

17 marzo - 1 dicembre: campionato mondiale di Formula 1

20 - 24 marzo: campionati mondiali di pattinaggio di figura

Aprile

4 - 14 aprile: campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile

6 - 13 aprile: campionati europei di sollevamento pesi

8 - 14 aprile: campionati europei di lotta

21 - 28 aprile: campionati mondiali di tennis tavolo

Maggio

10 - 26 maggio: campionato mondiale di hockey su ghiaccio

11 maggio - 2 giugno: Giro d'Italia

15 maggio: finale Coppa Italia

15 - 19 maggio: campionati mondiali di taekwondo

16 - 19 maggio: campionati europei di ginnastica ritmica

23 maggio - 15 giugno: campionato mondiale di calcio Under-20

26 maggio - 9 giugno: Open di Francia di tennis

29 maggio: finale di Europa League

31 maggio - 2 giugno: campionati europei di canottaggio

Giugno

1 giugno: finale di Champions League

7 giugno - 7 luglio: campionato mondiale di calcio femminile

14 giugno - 7 luglio: coppa America di calcio

15 giugno - 13 luglio: coppa d’Africa di calcio

16 - 30 giugno: campionato europeo di calcio Under-21

17 - 22 giugno: campionato europeo di scherma

21 - 30 giugno: II Giochi europei

27 giugno - 7 luglio: campionato europeo femminile di pallacanestro

Luglio

1 - 14 luglio: torneo di Wimbledon di tennis

3 - 7 luglio: campionati europei giovanili di nuoto

3 - 14 luglio: XXX Universiade

6 - 28 luglio: Tour de France

12 - 28 luglio: campionati mondiali di nuoto

15 - 23 luglio: campionato mondiale di scherma

Agosto

5 - 11 agosto: campionati europei di tuffi

19 - 25 agosto: campionati mondiali di badminton

20 - 25 agosto: campionati mondiali giovanili di nuoto

23 agosto - 8 settembre: campionato europeo di pallavolo femminile

24 agosto – 15 settembre: Vuelta di Spagna

25 agosto - 1 settembre: campionati del mondo di canottaggio

25 agosto - 1 settembre: campionati mondiali di judo

26 agosto - 8 settembre: US Open di tennis

31 agosto - 15 settembre: campionato mondiale maschile di pallacanestro

Settembre

2 - 9 settembre: campionato mondiale di pentathlon moderno

3 - 8 settembre: campionati europei di tennistavolo

13 - 29 settembre: campionato europeo di pallavolo maschile

14 - 22 settembre: campionati mondiali di lotta

16 - 22 settembre: campionati mondiali di ginnastica ritmica

18 - 27 settembre: campionati mondiali di sollevamento pesi

20 settembre - 2 novembre: coppa del Mondo di rugby

21 - 29 settembre: mondiali di ciclismo

27 settembre - 6 ottobre: campionati del mondo di atletica leggera

Ottobre

4 - 13 ottobre: campionati mondiali di ginnastica artistica

Novembre

28 novembre – 1 dicembre: campionati mondiali di trampolino elastico

Dicembre