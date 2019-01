Anche McGregor sfida Tenshin Nasukawa

Notorious vuole seguire le orme di Pretty Boy Floyd e chiede ufficialmente un match al giapponese: "Organizzatelo, prima dell'estate possibilmente".

36 minuti fa di Marco Ercole

Lo "show" cui ha dato vita Floyd Mayweather nell'ultimo giorno del 2018 ha creato come prevedibile opinioni contrastanti. Si è trattato di un'esibizione, il pugile statunitense lo ha ripetuto più volte, sia prima che dopo l'incontro. La modalità fin troppo rapida (120 secondi!) con la quale ha messo ko il giapponese Tenshin Nasukawa è stata comunque oggetto di numerose critiche.

La sfida di pugilato (che inizialmente sembrava dovesse essere di kickboxing) si è trasformata in un massacro per il giovane idolo di casa, che non ha potuto far altro che crollare al tappeto a Saitama, nell'attesissimo incontro (mandato in onda in prima serata) organizzato dalla Rizin Fighting Federation.

A prescindere dai giudizi, in ogni caso Floyd Mayweather ha portato a casa un'altra vittoria (che però ha specificato di non voler considerare nel suo record di 50-0) e soprattutto una nuova vagonata di soldi, circa 9 milioni di dollari per la sua performance durata appena 2 minuti e 19 secondi. Una bella "sommetta", che probabilmente ha invogliato anche l'ultimo grande rivale di Pretty Boy Floyd sul ring, Conor McGregor, a percorrere la stessa strada.

Getty Images Anche McGregor vuole imitare Mayweather e sfidare Nasukawa

Sì, sembra incredibile, ma è la realtà. Anche Notorious, fiutando la ghiotta e remunerativa opportunità, adesso vorrebbe scontrarsi con Tenshin Nasukawa. E per farlo sapere ha scelto il suo account Twitter come canale comunicativo, pubblicando dei cinguettini inequivocabili.

I wish to go to Tokyo to face Tenshin Nasukawa in a Mixed Martial Arts exhibition bout.

Before this summer.

Please arrange this, this instant.

Yours sincerely

The champ champ. @ufc @ParadigmSM — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 7, 2019

Nel Tweet si vede come Conor McGregor abbia chiesto a UFC e Paradigm Sports di organizzare l'incontro di arti marziali miste "in questo istante" e "prima di questa estate". Almeno l'irlandese è stato chiaro da subito, fissando immediatamente le regole dell'eventuale match e non dando la possibilità di fraintendimenti.

Se davvero dovesse esserci una sfida tra Notorious e Tenshin Nasukawa, questa sarà seguendo le regole delle arti marziali miste. Una disciplina in cui il campione giapponese di kickboxing (con un record di 29 successi su 29) ha già combattuto, ottenendo tra l'altro quattro vittorie su quattro. Teoricamente, insomma, l'eventuale confronto dovrebbe essere un po' più equilibrato rispetto a quello con Mayweather. Conor McGregor - che sembra essersi l'anima in pace e aver accettato che l'eventuale rivincita con Khabib sarà molto più avanti - si è proposto: adesso la palla passa a Tokyo.