L'olandese parla delle voci che lo vedrebbero nel mirino dei nerazzurri alla scadenza del contratto col Bayern: "Farò la mia scelta prima della fine della stagione"

0 condivisioni

27 minuti fa di Daniele Minuti

Uno dei "marchi di fabbrica" del calciomercato della Juventus dell'era Marotta era quello dei parametri zero, seguiti sempre con grande attenzione e che poi si sono rivelati grandi affari dal punto di vista tecnico e/o economico: si passa dai profili più giovani come Pogba e Coman fino a quelli di maggiore esperienza come Pirlo e Khedira.

Questa tendenza dell'ormai ex dirigente bianconero sembra non essere svanita con il suo passaggio fra le fila dell'Inter, basti pensare al colpo dei nerazzurri che si sono ormai assicurati Diego Godin a parametro zero in vista della prossima stagione e ora seguono anche il messicano Herrera del Porto.

Gli obiettivi del club milanese che andranno in scadenza di contratto a giugno però non si esauriscono qui, dato che un altro profilo sulla lista di calciomercato di Beppe Marotta è quello di Arjen Robben che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco dopo ben 10 anni di militanza con la maglia dei bavaresi.

Getty Images

Calciomercato Inter, Robben: "Fiero delle offerte ricevute, deciderò presto"

Robben oggi ha parlato in una conferenza stampa dal ritiro invernale del Bayern Monaco che si sta tenendo in Qatar e alla domanda sull'interessamento nei suoi confronti di club come l'Inter ha risposto con grande sincerità.

Ci sono state delle offerte e sono orgoglioso di averle ricevute. Mi fa piacere che alcuni club come l'Inter mi cerchino per le mie prestazioni ma non ho ancora deciso.

Il contratto di Robben con i campioni di Germania scadrà a giugno ma l'esterno olandese che fra pochi giorni compirà 35 anni non vuole rimandare troppo a lungo la scelta della sua prossima destinazione.

Ora voglio concentrarmi solo sul Bayern Monaco ma non posso decidere a fine stagione, ho una famiglia e devo fare dei piani per la mia vita.

Da febbraio l'olandese sarà libero di firmare con qualsiasi società preferisca, per poi accasarsi all'apertura del prossimo calciomercato estivo. L'Inter al momento sembra l'ipotesi più probabile visto che la società nerazzurra si è già fatta avanti. La risposta è attesa a breve ed entro la fine del mese Robben potrebbe ufficialmente diventare un futuro giocatore interista.