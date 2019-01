Il messicano del PSV Eindhoven è il primo obiettivo per la prossima stagione: Giuntoli spera di abbassare il prezzo, magari con qualche contropartita.

2019-01

La strategia che sembra accomunare molte big del campionato italiano in questa sessione di calciomercato invernale è quella di gettare le basi a gennaio per i grandi colpi che si potranno poi concretizzare nella prossima stagione.

L'Inter pare aver chiuso per Godin mentre la Juventus è a un passo da Ramsey, entrambi acquisti a parametro zero. Ma alcuni club stanno già imbastendo operazioni più onerose che andranno chiuse poi all'apertura della finestra estiva.

Uno di questi club è il Napoli, che molto probabilmente dovrà attuare una mini-rivoluzione della rosa dopo che in questi ultimi 3 anni l'ossatura è rimasta quasi immutata. Uno dei settori che potrebbe essere stravolto nel prossimo calciomercato è quello offensivo e il grande obiettivo della società partenopea sembra essere Hirving Lozano.

La notizia arriva dalla Gazzetta dello Sport che rivela continui contatti fra la dirigenza del PSV Eindhoven e quella del Napoli per parlare dell'esterno messicano. Il nodo della trattativa è quello del costo del cartellino che per i campioni d'Olanda in carica non può essere inferiore ai 35 milioni di euro.

La necessità arriva anche dalla clausola nel contratto di "Chucky" che garantisce al suo ex club, il Pachuca, una percentuale pari al 20% sulla futura vendita del classe '95. Per questo motivo sarà difficile abbassare le pretese del PSV anche se il direttore sportivo Giuntoli è continuamente al lavoro per riuscirci.

Il Napoli però sa che nel prossimo calciomercato dovranno esserci dei cambiamenti: Mertens e Callejon potrebbero lasciare Napoli alla fine dell'anno, con l'olandese che ha ricche offerte da alcune squadre della Chinese Super League, lasciando un vuoto nel reparto avanzato di Ancelotti che dovrà essere colmato.

De Laurentiis sarebbe quindi disposto a fare uno sforzo economico per Lozano ma non vuole andare oltre i 30 milioni: Giuntoli che sta facendo di tutto per inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica nel tentativo di abbassare il prezzo, con Younes e Ounas che farebbero comodo al PSV in caso di partenza del messicano. L'operazione non si chiuderà a gennaio ma il Napoli vuole anticipare la folta concorrenza per l'esterno messicano e assicurarsi già il primo grande colpo per la stagione 2019/2020.