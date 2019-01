Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi il bomber polacco, che piace anche a Inter e Juventus, potrebbe arrivare a giugno. Fondamentale l'eventuale riscatto di Higuain, che resta in bilico.

5 ore fa di Simone Cola

Il primo colpo del calciomercato Milan di giugno 2019 potrebbe essere il polacco Krysztof Piatek, 23enne centravanti del Genoa che al momento nella classifica marcatori della Serie A è secondo soltanto a Sua Maestà Cristiano Ronaldo. Di un possibile trasferimento del giocatore, che il Grifone ha prelevato dal Cracovia la scorsa estate per circa 5 milioni di euro, si parla già da tempo, ma la novità è data dal fatto che alla lista dei pretendenti si è aggiunto anche il club rossonero.

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, infatti, il Milan avrebbe fatto nei giorni scorsi passi da gigante nella corsa al polacco, vera e propria rivelazione del girone di andata di Serie A, scalando rapidamente le posizioni e mettendosi sullo stesso livello degli altri due club italiani interessati al giocatore, Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri sarebbero però vincolati da scelte strategiche e di mercato che potrebbero non lasciare spazio a nuovi acquisti, situazioni contrarie a quanto avverrebbe nel mondo rossonero.

A giugno, infatti, il primo nodo da sciogliere per il calciomercato Milan sarà quello relativo all'eventuale riscatto di Gonzalo Higuain: l'argentino è stato prelevato lo scorso agosto dalla Juventus con un prestito oneroso costato 18 milioni di euro, e per riscattare l'intero cartellino l'estate prossima i rossoneri dovrebbero metterne sul piatto altri 36. Una cifra importante a cui bisogna aggiungere il ricco ingaggio percepito dal Pipita, che oltretutto finora non ha convinto pienamente la società chiamata a effettuare un investimento di tale portata su un giocatore di 31 anni.

Getty Images Dopo un inizio di campionato strepitoso (10 gol nelle prima 8 gare giocate) Krysztof Piatek ha avuto un inevitabile momento di flessione ma recentemente è tornato a segnare: tra Serie A e Coppa Italia per lui fino a oggi 19 gol in 21 partite.

Calciomercato Milan: rossoneri in pole per Piatek?

È la stessa Gazzetta a spiegare come la trattativa che potrebbe portare Piatek a essere il colpo del prossimo calciomercato Milan dipenderà da tante varianti: se è vero infatti che Higuain fino a oggi non ha convinto abbastanza da giustificare un'ulteriore spesa pari a circa 50-60 milioni di euro complessivi, è anche vero che davanti i rossoneri hanno un intero girone di ritorno in cui a suon di gol l'argentino potrebbe far cambiare completamente idea alla dirigenza.

E se l'arrivo di Piatek a Milanello non è necessariamente legato alla partenza di Higuain è anche vero che si tratta comunque di un fattore di importanza non secondaria: al momento infatti Inter e Juventus, anch'esse interessate al bomber del Genoa, starebbero tentennando in quanto l'arrivo del polacco nelle rispettive rose sarebbe legato alle cessioni di Icardi per i nerazzurri o di Mandzukic per i bianconeri, giocatori a cui è difficile rinunciare a cuor leggero.

#Calciomercato #Gazzetta #Milan Per l'estate l'obiettivo è Piatek, che il Genoa valuta 60 milioni. Operazione fattibile nel caso Higuain non dovesse restare in rossonero — Tempi Rossoneri (@TempiRossoneri) January 7, 2019

Il Milan, invece, rinunciando a riscattare Higuain non soltanto libererebbe lo spazio in rosa per un giocatore più giovane, meno costoso a livello di ingaggio e con margini di miglioramento tali da permettere un domani anche una cessione a prezzo maggiorato, ma finirebbe per prenderlo proprio con i soldi risparmiati dalla costosa operazione legata all'argentino: Piatek viene attualmente valutato intorno ai 60 milioni di euro, e se il Genoa non intende privarsene a gennaio sembra comunque inevitabile che lo farà a giugno.

La concorrenza estera non va sottovalutata: è notizia proprio di pochi giorni fa di un'offerta molto importante da parte del Chelsea, intenzionato a prelevare immediatamente Piatek per tentare di risolvere i problemi in zona gol che hanno bisogno di una pronta soluzione. Il Genoa, che insegue una salvezza non scontata e che è consapevole di quanto peserà avere in rosa il centravanti che fino a oggi ha realizzato oltre il 50% dei suoi gol, ha respinto l'interessamento al mittente: se ne parla a giugno, quando oltretutto, a suon di gol, il bomber polacco potrebbe avere persino aumentato il suo valore di mercato.