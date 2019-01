L'argentino dell'Udinese è il primo nome sul taccuino di Beppe Marotta: è lui il prescelto in caso di addio estivo di Ivan Perisic.

12 minuti fa di Massimiliano Rincione

L'Inter piomba su Rodrigo De Paul. L'argentino, tra le note più positive della traballante Udinese di questa prima parte di stagione, pare aver conquistato le attenzioni dell'accoppiata formata da Beppe Marotta e Piero Ausilio: i 6 gol realizzati in campionato sinora, d'altronde, lo hanno già reso oggetto di attenzioni notevoli in sede di calciomercato. Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, l'ex Valencia verrebbe valutato dai friulani oltre 30 milioni di euro, con la Roma di Monchi che sarebbe altrettanto interessata al talentuoso esterno d'attacco.

Una trattativa in divenire, questa, dato che la società del patron Pozzo non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello a stagione inoltrata: con una corsa salvezza ancora da percorrere, d'altronde, i bianconeri non possono permettersi di rinunciare alla propria punta di diamante durante il calciomercato invernale. De Paul, che ha recentemente esteso il proprio accordo con l'Udinese fino al giugno del 2023, potrà dunque essere oggetto di una vera e propria asta in vista dell'estate prossima: anche il Milan, infatti, pare aver chiesto informazioni sul giocatore durante le scorse settimane, con Leonardo che guaderebbe con attenzione anche al suo profilo per l'out mancino dell'attacco di Rino Gattuso.

Udinese che, dal canto proprio, nel corso della prossima estate valuterà anche le offerte provenienti dall'estero, con l'argentino ex Valencia che potrebbe attirare su di sé anche gli interessi di alcuni top club europei. Tutto rimandato, però, al prossimo giugno: con una salvezza ancora tutta da conquistare, infatti, gli uomini di Davide Nicola concentreranno tutte le proprie attenzioni sul campo. L'Inter, nel frattempo, valuta anche la situazione legata a Keita, che tanto bene ha fatto nelle ultime settimane e il cui riscatto costerebbe ai nerazzurri 34,5 milioni di euro nel prossimo calciomercato estivo. Quindi: De Paul, Keita o entrambi?

Getty Images Calciomercato Inter: Rodrigo De Paul finisce sul taccuino di Marotta e Ausilio. In foto, l'argentino in azione proprio contro i nerazzurri.

Calciomercato Inter: sarà De Paul il sostituto di Perisic?

L'idea Rodrigo De Paul in casa Inter è nata nell'ottica di una possibile sostituzione di Ivan Perisic, che nel corso della prossima estate potrebbe anche salutare l'Italia realizzando così il suo sogno di giocare in Premier League. Il Manchester United, d'altronde, non ha mai mollato la presa sull'ex Borussia Dortmund e Wolfsburg, obiettivo designato per le corsie offensive. Da capire se le strategie cambieranno con l'esonero di José Mourinho, anche se è probabile che i Red Devils continuino sottotraccia a seguire il giocatore al pari di altre società sempre vigili sul mercato europeo.