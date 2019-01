Dopo aver chiuso per Diego Godin, i nerazzurri si fiondano sul messicano che si svincolerà dal Porto a fine stagione. Piace anche De Paul, valutato dall'Udinese circa 30 milioni.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Zero speranze. O meglio, speranze a zero. Il calciomercato dell'Inter è la dimostrazione che per accendere gli animi dei tifosi non serve spendere cifre astronomiche. Anzi. Operazioni intelligenti, oculate, ragionate, vanno più che bene. Dopo aver chiuso per Diego Godin, difensore uruguaiano che ha fatto la storia dell'Atletico Madrid (diventerà nerazzurro in estate), la società pensa a un altro grande colpo a parametro zero.

D'altronde Beppe Marotta (recentemente diventato amministratore delegato dell'Inter) ha fatto grande la Juventus proprio così: ha preso i migliori svincolati in giro per il mondo (da Andrea Pirlo a Paul Pogba fino a Sami Khedira, Daniel Alves ed Emre Can) e ha creato una squadra che in Italia domina da quasi un decennio.

Anche l'Inter ora si sta muovendo così: solo nelle ultime due sessioni di calciomercato sono stati presi Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah prima di arrivare appunto a Godin. Giocatori di livello mondiale, proprio lì dove vuole arrivare la società nerazzurra. E allora si continua su questa strada, anche per rispettare il Fair Play Finanziario. Il nome del prossimo possibile acquisto a parametro zero è Hector Herrera.

Getty Images Hector Herrera, nuovo obiettivo di calciomercato dell'Inter

Calciomercato Inter, piace il messicano Herrera

Al Porto dal 2013, il messicano si è messo in mostra durante gli ultimi Mondiali e non solo: in Champions League, dalla fase a gironi in poi, vanta 34 presenze, ha vinto le Olimpiadi nel 2012, campionato e coppa in Portogallo. L'esperienza è quella che serve, la qualità pure: Herrera, che dalla scorsa stagione è capitano del Porto, è un vero metronomo di centrocampo. Fa viaggiare la palla a ritmi altissimi e a centrocampo può ricoprire quasi tutti i ruoli (regista, mediano, interno).

Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e, stando a Tuttosport, l'Inter avrebbe intenzione di chiudere il colpo. Non solo lui però: sulla lista degli acquisti di Marotta c'è anche Luka Modric, che sta cercando di lasciare il Real Madrid ormai da mesi. L'operazione di calciomercato resta complicata ma non impossibile vista proprio la volontà del giocatore. Per finanziare parte del trasferimento si potrebbe sacrificare Ivan Perisic che verrebbe sostituito da Rodrigo De Paul, che l'Udinese valuta circa 30 milioni. Insomma, l'Inter si prepara all'ennesima sessione scoppiettante, con i tifosi che sognano e coltivano speranze. Non solo quelle a costo zero.