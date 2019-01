I nerazzurri sono vicinissimi al difensore uruguaiano che arriverà in estate a coso zero: pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo a 4.5 milioni di euro più bonus.

0 condivisioni

52 minuti fa

L'Inter e Diego Godin non sono mai stati così vicini. Il difensore uruguaiano lascerà l'Atletico Madrid in estate, dopo la naturale scandenza del contratto con i Colchoneros prevista per il 30 giugno prossimo. Poi firmerà con i nerazzurri per due anni - riporta Gianluca Di Marzio - più opzione per un terzo a 4.5 milioni di euro, che con i bonus raggiungeranno i 6 milioni .

In queste minuti l'Inter e l'entourage del giocatore stanno limando gli ultimi dettagli prima di fissare la data delle visite mediche e della firma. La fumata bianca è attesa già nelle prossime ore.

Dopo nove lunghe stagioni Godin s'appresta così a salutare l'Atletico e ad approdare in Serie A, dove arriverà all'età di 33 anni (li compirà il prossimo 16 febbraio). In questa stagione ha fin qui collezionato 13 presenze in Liga (condite da due gol), 4 in Champions League e una nella Supercoppa Europea vinta contro il Real Madrid.