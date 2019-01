L'attaccante spagnolo è in uscita dal Chelsea e piace ai due top club tedeschi. Su di lui però ci sono anche il Siviglia, che deve sostituire Muriel, e il Milan.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Mai come quest'anno la Bundesliga si può decidere a gennaio. Non tanto per le partite che si giocheranno (appena due giornate di campionato), quanto per le operazioni che si faranno in sede di calciomercato. Il Borussia Dortmund, pur essendo primo con 6 punti di vantaggio (42 punti conquistati dopo 17 giornate contro i 36 dei bavaresi), sente comunque il fiato del Bayern Monaco sul collo.

Proprio per questo il Borussia Dortmund ha deciso di non vendere nessuno in questa finestra di calciomercato. Christian Pulisic, per esempio, è sì stato ceduto al Chelsea, ma fino a fine stagione resterà in Germania. I gialloneri stanno inoltre rifiutando tutte le proposte (arrivate dalla Roma e dal PSG) per Weigl che, pur non essendo titolare, può tornare utile.

Con il Bayern Monaco che nel frattempo sta investendo (ha preso Alphonso Davies), il Borussia Dortmund potrebbe però decidere di comprare a sua volta. Il sogno per l'attacco è Alvaro Morata, che al Chelsea sta faticando. Gioca, ma segna troppo poco (5 reti in 16 presenze in Premier League). Il BVB può essere il club giusto nel quale rilanciarsi. C'è però un problema: sull'attaccante spagnolo ci sono anche altri top club.

Alvaro Morata piace da tempo al Milan, che al momento non può permettersi una spesa così importante. Su di lui c'è anche il Siviglia, che dopo la cessione di Muriel alla Fiorentina vuole rimpolpare il proprio reparto offensivo. Quel che preoccupa il Borussia Dortmund però è altro, perché Morata interessa anche al Bayern Monaco.

Ed ecco che per i gialloneri prendere l'attaccante spagnolo diventa ancor più importante. Il BVB non solo si rinforzerebbe, ma impedirebbe anche al Bayern Monaco di farlo. Il Chelsea dovrà valutare le varie offerte e decidere se continuare a puntare su Morata o cederlo all'estero. La decisione in Germania è attesa con ansia dai tifosi di Dortmund e Bayern. Perché mai come quest'anno la Bundesliga si può decidere a gennaio. Non per le partite, ma per il calciomercato che può spostare o confermare gli equilibri.