Alex Parera, giovane giocatore della squadra “Infantil B” dell’EC Granollers (formazione catalana di terza divisione), è morto all'età di 12 anni. Ancora non si conoscono le cause del decesso.

3 ore fa

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio spagnolo. All'età di 12 anni è morto Alex Parera, capitano della squadra "Infantil B" (corrispondente alle nostra Under 13) dell'EC Granollers, formazione catalana di terza divisione.

"Alex Parera - recita il comunicato ufficiale del club - ci ha lasciati stasera. Inviamo le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici in un momento così difficile. Il mondo del calcio ti ricorderà per sempre, Capitano. La tua stella brillerà eternamente di luce propria. Addio per sempre, piccolo. Riposa in pace".

Non si conoscono ancora le cause del decesso, si sa solo che il ragazzo si era sentito male a Capodanno, era stato ricoverato d'urgenza e messo in coma indotto. Da quel momento però non si era più ripreso. Oggi è arrivata la terribile notizia della morte.

Àlex Parera, jugador del IB, ens ha deixat aquesta nit. Des del club volem enviar el més sincer dels condols a família i amics en aquests moments tant difícils.

Avui tot el futbol et té present capità. Una estrella que sempre brillarà amb llum pròpia.



Fins sempre petit! DEP. pic.twitter.com/gdF8xDryhk — ecgranollers (@ecgranollers) January 6, 2019

Aquest partit el juguem amb tu Àlex. Aquí no hi ha colors ni rivalitats. ECG, @FCCardedeu ...colors que ell sempre ha estimat. Avui tots estem amb el nostre jugador del IB Àlex Parera. Aquest partit el guanyaràs. Avui i sempre per tu campió #ÀnimsCampió pic.twitter.com/RC2pB3E24m — ecgranollers (@ecgranollers) January 3, 2019