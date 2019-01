Il calciomercato invernale entra nel vivo e il duello per Barella si fa sempre più serrato. Intanto in Spagna ricomincia il campionato di Liga.

9 minuti fa di Daniele Minuti

La sessione di calciomercato di gennaio si sta facendo sempre più calda e molte delle big italiane vogliono essere protagoniste della finestra invernale, prima fra tutte l'Inter che dopo essersi assicurata Diego Godin per la prossima stagione ha ingaggiato un duello con il Chelsea per Nicolò Barella che troviamo in molti dei titoli dei giornali presenti nella rassegna stampa sportiva di oggi: il centrocampista del Cagliari è nel mirino dei Blues che sono pronti a versare i 50 milioni richiesti dalla società sarda ma i nerazzurri si sarebbero inseriti con il presidente Zhang che si è mosso in prima persona parlando con Giulini e manifestando il proprio interesse per il talento della Nazionale italiana. Un'altra indiscrezione trova spazio nella rassegna stampa di oggi su Tuttosport: quella per cui la Juventus avrebbe messo gli occhi su Jordi Alba, il cui contratto col Barcellona scadrà nel 2020 e che sembra non aver ancora trovato l'accordo con il club catalano per un eventuale rinnovo.

In Spagna ci si concentra principalmente sul primo turno del campionato di questo 2019 che si giocherà quasi interamente oggi, giorno in cui scenderanno in campo tutte quante le big: il Barcellona capolista chiuderà la giornata nel posticipo in casa del Getafe con l'obiettivo di allungare sulle due inseguitrici che si trovano al secondo e terzo posto, cioè Siviglia e Atletico Madrid, che invece si incontreranno nel pomeriggio al Sánchez-Pizjuán nello scontro diretto.

Impegno anche per il Real Madrid che torna a giocare al Santiago Bernabeu dopo settimane in cui è stato impegnato nel Mondiale per club. Dopo il deludente pareggio di qualche giorno fa in casa del Villarreal, la squadra allenata da Santiago Solari cerca di tornare alla vittoria per avvicinarsi al quarto posto e quindi alla zona Champions League. I Blancos però dovranno fare a meno di Gareth Bale, infortunatosi ancora una volta nella sfida contro il Sottomarino giallo, per questo ci sarà Isco titolare.