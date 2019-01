Il manager del Manchester City ordina al suo staff di ottenere la patente per guidare i velivoli, condizione necessaria per stare al passo con i tempi.

17 minuti fa di Marco Ercole

Davvero curiosa l'ultima novità che caratterizzerà il Manchester City campione in carica della Premier League. Come spiegato dall'edizione odierna del The Sun, infatti, Pep Guardiola avrebbe ordinato a tutti i membri del suo staff di mettersi all'opera per ottenere una patente speciale, quella che gli consentirà di guidare correttamente i droni.

Il manager del Manchester City vorrebbe infatti che tutti i suoi collaboratori fossero perfettamente in grado di maneggiare questi velivoli, tanto da consigliargli di frequentare un corso professionale.

Così facendo tutti i suoi uomini avranno la possibilità di manovrare questi nuovi strumenti, che garantiranno uno studio ancora più scrupoloso e maniacale dei movimenti di tutti i giocatori nel corso degli allenamenti e delle partite di Premier League. Il tutto sarebbe nato quasi per caso, quando Pep Guardiola, qualche settimana fa, si è ritrovato a osservare un suo collaboratore utilizzare un drone. A quanto pare è stato amore a primo volo.