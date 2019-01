Il presidente della Mercedes è stato ricoverato in un ospedale di Vienna per una grave forma influenzale.

40 minuti fa

Il mondo dei motori è in apprensione per Niki Lauda, che il prossimo 22 febbraio compirà 70 anni. L'ex pilota di Formula 1 e attuale presidente (non operativo) della Mercedes è stato ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale di Vienna "Allgemeinen Krankenhaus" a causa di una grave forma influenzale contratta durante le feste natalizie.

A riportare la notizia è il quotidiano austriaco "Kronen Zeitung", che ricorda come il vincitore di 3 titoli mondiali in Formula 1 fosse stato dimesso solamente lo scorso ottobre dopo aver trascorso in ospedale più di tre mesi a seguito del trapianto di polmone a cui si era sottoposto.

A consigliare a Lauda il ritorno in Austria e il ricovero sarebbero stati i medici, per far sì che il suo sistema immunitario non venga indebolito ulteriormente dopo il trapianto polmonare risalente alla scorsa estate. Una portavoce dell'ospedale in cui Lauda è ricoverato ha però tranquillizzato tutti dicendo che l'ex ferrarista potrebbe essere dimesso la prossima settimana.