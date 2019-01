Pochi secondi di imbarazzo, poi con qualche sorriso lo steso Solskjaer ha fatto capire al suo giocatore di scalare di una posizione per lasciare libera la sua poltroncina e assistere al resto della partita di FA Cup (finita 2-0 per i Red Devils) da un altro posto. Va bene che sembra non essere invecchiato di un solo giorno rispetto a quando era calciatore, ma insomma il manager del Manchester United ha il dovere di far rispettare le gerarchie.

