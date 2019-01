Carl Grove aveva stabilito un record del mondo nel corso del Campionato nazionale di ciclismo andato in scena lo scorso luglio 2018 a Breinigsville, in Pennsylvania.

0 condivisioni

un'ora fa di Marco Ercole

Che un ciclista risulti positivo ai controlli anti-doping ormai non è più una novità. Il fatto che il ciclista in questione abbia 90 anni, però, rende decisamente più curiosa la notizia.

Parliamo nello specifico di Carl Grove, arzillo "vecchietto" statunitense, che è stato notificato dall'USADA (l'agenzia anti-doping degli Stati Uniti) per essere risultato positivo a un controllo relativo al Campionato nazionale di ciclismo andato in scena lo scorso luglio a Breinigsville (Pennsylvania).

In quell'occasione il buon Grove aveva gareggiato da solo nella categoria 90-94 anni e, ovviamente, aveva vinto la gara. Ciò non significa che ci fosse riuscito senza nemmeno faticare, perché il suo percorso lo aveva portato a conclusione stabilendo un nuovo record del mondo.

CARL GROVE (90y) LOST HIS WORLD RECORD FOR DOPING, BUT GOT A NEW RECORD. https://t.co/IttAJIOrek pic.twitter.com/2PhTr0c5Hc — Anti-Doping World (@AntiDopingWorld) January 5, 2019

Ciclismo, un 90enne privato del record del mondo per doping

Peccato però che questo gli sia stato annullato proprio a seguito della rilevazione dei suoi esami, in cui è risultato positivo all'epitrenbolone, un metabolita del trenbolone, che è uno steroide utilizzato generalmente nei bovini per aumentare la crescita muscolare e l'appetito. Si tratta di una sostanza già nota ai controlli anti-doping, che però viene usata principalmente in sport come il bodybuilding.

Grove si è difeso spiegando che questa positività sia stata dovuta all'assunzione di una bistecca contaminata, praticamente la stessa giustificazione che presentò Alberto Contandor quando venne trovato positivo al clenbuterolo al Tour de France nel 2010.

Il ciclista di Bristol (Indiana) era risultato negativo tra le altre cose a un controllo effettuato il giorno prima, dopo un'altra prova a cronometro. Per il momento l'USADA non si è lasciata però intenerire e ha confermato la privazione del record del mondo di Carl Grove.