Il brasiliano è deciso a lasciare i nerazzurri. Ha rifiutato alcune offerte arrivate dal Brasile e dagli Emirati Arabi ma sta valutando una proposta dalla Cina.

0 condivisioni

36 minuti fa di Elmar Bergonzini

Troppo poco spazio. A 34 anni Miranda vuole giocare con continuità. Sa bene che la sua carriera è agli sgoccioli e non vuole passarla in panchina. In tutto il girone d'andata ha giocato appena 7 partite in Serie A e 3 in Champions League (in una è però entrato nei minuti finali). Con lui in campo l'Inter ha perso 5 partite su 10. Anche questo non lo aiuta. Ed ecco perché vuole cambiare maglia già in questa sessione di calciomercato.

Mister Luciano Spalletti ha dimostrato di preferire la coppia formata da Stefan De Vrij e Milan Skriniar. In Italia c'è invece un'altra big che ha bisogno di rinforzare la difesa. In tutto il girone d'andata la Roma ha incassato 24 gol. Fra le prime 10 in classifica solo l'Atalanta ne ha subite di più.

Quello della difesa, insomma, per la Roma è diventato un problema serio. Per questo mister Eusebio Di Francesco ha chiesto alla società uno sforzo per rinforzare il reparto arretrato in questa sessione di calciomercato. Fazio in questa stagione non rende come negli anni scorsi, Juan Jesus non dà garanzie. E allora Miranda è l'occasione giusta per rinforzarsi.

Getty Images Miranda, obiettivo di calciomercato della Roma

Calciomercato Roma, dall'Inter può arrivare Miranda in prestito

Di Francesco è convinto che Miranda sia l'uomo giusto per sistemare la difesa. Ne ha parlato con il direttore sportivo Monchi e l'intenzione della Roma è quella di provare a sfruttare l'occasione per prenderlo. Sul giocatore ci sono club di tutto il mondo. Il brasiliano ha rifiutato alcune offerte di calciomercato arrivate dal Brasile e dagli Emirati Arabi ma sta valutando una proposta dalla Cina. Il suo desiderio però è quello di restare in Europa.

Getty Images Marcano, in azione con la Roma

La Roma vuole prendere Miranda in prestito fino a fine stagione per poi riscattarlo in estate (il contratto del brasiliano scade nel 2020). La trattativa si può concretizzare solo se Marcano andasse via. Il giocatore piace al Siviglia (con cui Monchi ha ovviamente un ottimo rapporto) e al Galatasaray. Anche lui, proprio come Miranda, vuole maggiore spazio. La premessa ideale per portare al termine una trattativa.