La notizia si attendeva da giorni, ma ora l'operazione di calciomercato è ufficiale. Il Real Madrid ha acquistato il classe 1999 Brahim Diaz, centrocampista offensivo spagnolo di origini marocchine che sarebbe andato in scadenza col Manchester City il prossimo giugno. Per averlo subito i Blancos hanno sborsato 17 milioni di euro più 7 di bonus, facendo sottoscrivere al giocatore un contratto fino al 2025 a 3.5 milioni a stagione. Agli inglesi andrà inoltre il 15% di una futura rivendita.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK