L'eroe della Copa Libertadores del River Plate commenta le voci su un suo passaggio in Inghilterra: "Il mio agente è stato contattato dal City. Ne vado orgoglioso".

41 minuti fa di Daniele Minuti

Il 2018 è stato sicuramente un anno da ricordare per Juan Quintero. Il giocatore colombiano, dopo stagioni caratterizzate dall'incertezza passate in prestito prima in Francia e poi in patria, è entrato nella storia del calcio sudamericano grazie alla rete nella finale di Copa Libertadores che ha regalato la vittoria al suo River Plate nella sfida contro gli eterni rivali del Boca Juniors. Nel 2019 il classe '93 potrebbe invece diventare un protagonista in sede di calciomercato.

L'ex Pescara sembra aver trovato finalmente la sua dimensione fra le fila dei Los Millonarios ma le sue qualità sono sempre state quelle di un giocatore adatto a palcoscenici ancora più grandi. Per questo motivo molte squadre europee continuano a tenerlo nel mirino.

Una delle voci di calciomercato più insistenti di queste settimane vedeva Quintero sulla lista di Pep Guardiola che lo avrebbe chiesto per il suo Manchester City. E ora è arrivata la conferma di queste indiscrezioni proprio dal diretto interessato.

Calciomercato, Quintero svela: "Il mio agente sta parlando col Manchester City"

Parlando ai microfoni di Radio Closs Continental, Quintero ha svelato l'interesse del Manchester City nei suoi confrondi e come i campioni di Inghilterra in carica abbiano già fatto i primi passi per portare in Premier League il giocatore colombiano.

Il mio procuratore ha già parlato con alcuni dirigenti del Manchester City, sono orgoglioso che mi cerchino.

Quintero però ha voluto chiarire di essere rimasto scottato dalle ultime esperienze nel vecchio continente e nelle sue dichiarazioni è stato molto cauto sul suo futuro: un suo trasferimento avverrà soltanto se sarà ritenuto l'opzione migliore per la sua carriera.

Io sto bene al River Plate e se tornerò in Europa sarà solo per il beneficio di tutte le parti in causa.

Ora si attende l'offerta ufficiale del Manchester City al Porto, club che detiene il cartellino di Quintero. Che ha inoltre dichiarato di aver ricevuto (e rifiutato) delle offerte da diverse squadre del campionato cinese prima dell'apertura del calciomercato invernale.