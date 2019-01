I biancocelesti vogliono provare a prendere il brasiliano in prestito con diritto di riscatto.

0 condivisioni

6 ore fa

In questa sessione di calciomercato la Lazio si muoverà più in uscita che in entrata. Lo ha detto il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare, che però ha anche dichiarato che il club non si farà trovare impreparato se dovesse capitare qualche occasione. Una di queste potrebbe essere Malcom (9 presenze e 2 gol in questa stagione), in uscita dal Barcellona.

Proprio così, il brasiliano che in estate è stato a un passo dalla Roma prima di firmare per i blaugrana, ora - si legge su Mundo Deportivo - sarebbe finito nel mirino della Lazio. Dopo aver ricevuto l'ok dal presidente della Lazio Claudio Lotito, Tare avrebbe avviato i contatti col Barça chiedendo il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Il club biancoceleste pagherebbe anche l'ingaggio dell'ex Bordeaux che ammonta a 2,5 milioni netti a stagione. La trattativa è tutta in salita, anche perché sul fantasista verdeoro c'è anche il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro che non avrebbe problemi a presentare un'offerta molto importante per sbaragliare la concorrenza.