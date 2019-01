Il centrale argentino è il primo tassello per ringiovanire il reparto arretrato bianconero: per lui Preziosi vuole almeno 20 milioni di euro.

un'ora fa di Daniele Minuti

Era il 29 ottobre del 2014: il Genoa ferma in campionato la Juventus battendola 1-0 e a risaltare è la prestazione di un giovanissimo Rolando Mandragora, debuttante in Serie A e migliore in campo. Il talento rossoblu attirò subito le attenzioni dei bianconeri che annunceranno il suo acquisto nella sessione invernale di calciomercato del 2016.

La sorte del giocatore attualmente all'Udinese potrebbe essere la stessa di Cristian Romero, difensore centrale del Genoa che ha esordito quest'anno nella partita contro i campioni d'Italia in cui il Genoa è riuscito nuovamente a fermare la squadra di Allegri.

L'argentino ha infatti stregato la Juventus, pronta a portarlo via dalla Liguria e su di lui vorrebbe fondare il processo di ringiovanimento del settore difensivo che dovrebbe partire dalla prossima finestra di calciomercato.

Getty Images

Calciomercato Juventus, Romero sarà il primo rinforzo in difesa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, l'affare sfumato per Todibo (oramai a un passo dalla firma con il Barcellona) non ha fatto cambiare idea alla Juventus, convinta che ci sia bisogno di svecchiare la sua difesa sul calciomercato dato i probabili addii di Benatia e Barzagli a fine stagione.

Il rinnovo contrattuale di Rugani sembra essere il primo passo verso questa direzione ma i bianconeri hanno intenzione di aggiungere altri tasselli giovani al reparto arretrato, con Romero primo candidato. La Vecchia Signora sembra essere passata in vantaggio sull'Inter nella corsa all'argentino: il presidente Preziosi vorrebbe per lui almeno 20 milioni di euro e c'è da capire se la Juve voglia portarlo subito a Torino oppure bloccarlo e lasciarlo in prestito al Genoa fino alla fine della stagione (operazione più probabile).

Molto probabilmente Romero non sarà l'unico giovane difensore che approderà a Torino nel 2019, visto che rimane sempre vivo il sogno che porta a de Ligt nonostante la forte concorrenza di Barcellona e Paris Saint-Germain, ma su El Cuti la Juventus è pronta a puntarci. Per il presente e per il futuro.