L'amministratore delegato si è mosso per far arrivare l'olandese a giugno.

un'ora fa

La stagione in corso sarà l'ultima di Arjen Robben con la maglia del Bayern Monaco. Arrivato nella sessione estiva di calciomercato del 2009 dal Real Madrid, il quasi 35 enne (li compirà il 23 gennaio) a fine stagione vedrà scadere il suo contratto con i bavaresi e sarà quindi libero di trovarsi una nuova squadra.

Nei giorni scorsi si era parlato di un romantico ritorno in Eredivisie tra le fila del Groningen o del PSV, squadre in cui ha militato a inizio carriera. Oggi però La Gazzetta dello Sport inserisce anche l'Inter nella corsa al classe 1984. Dopo aver bloccato Diego Godin dell'Atletico Madrid per giugno, il nuovo amministratore delegato nerazzurro, Bappe Marotta, starebbe seriamente pensando a un altro colpo a costo zero e si sarebbe già mosso per perfezionare la trattativa.

Attualmente Robben, che in stagione ha collezionato 15 presenze condite da 5 gol e 2 assist, guadagna 4 milioni e mezzo al Bayern. Gli unici dubbi dell'ex dirigente juventino sono legati alla fragilità fisica del giocatore, che troppo spesso in carriera è stato frenato da infortuni d'ogni sorta. Sulla lista della spesa dell'ad interista ci sono poi altri giocatori in scadenza che rispondono ai nomi di Hector Herrera, Darmian e Valencia.