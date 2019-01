Alla corte di Thierry Henry arrivano il centrocampista spagnolo e il difensore portoghese.

4 ore fa

La situazione è delicata, molto delicata. Dopo 18 giornate il Monaco occupa la penultima posizione in Ligue 1 a quota 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte), a quattro lunghezze dallla zona salvezza (al quartultimo posto c'è l'Amiens). Urge un immediato combio di rotta. Intanto una mano per il tecnico Thierry Henry è arrivata dal calciomercato.

È infatti in arrivo dal Chelsea per 10 milioni di euro il centrocampista spagnolo classe 1987 Cesc Fabregas (era in scadenza il prossimo giugno), che raggiunge il suo ex compagno ai tempi dell'Arsenal firmando un contratto fino al 2022 a più di 5 milioni a stagione.

Ma non solo, anche la difesa è stata puntellata. Dallo Schalke è stato preso Naldo, mentre il classe 1983 Pepe è arrivato a zero dopo essersi liberato dai turchi del Besiktas. Il portoghese, ex Real Madrid, è pronto a iniziare la sua prima avventura in Ligue 1.