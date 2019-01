Il centrocampista sloveno si trasferisce al Cagliari a titolo definitivo per circa 2,5 milioni di euro con un premio aggiuntivo per i clivensi nel caso in cui i sardi dovessero raggiungere la salvezza.

0 condivisioni

13 minuti fa

Termina dopo cinque anni l'avventura al Chievo Verona di Valter Birsa, che cambia maglia nella sessione inverale di calciomercato ma resta in Serie A. Il centrocampista sloveno si strasferisce al Cagliari di Rolando Maran, suo ex allenatore proprio in gialloblù.

Come riporta Sky Sport, Chievo e Cagliari hanno trovato l'accordo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per circa 2,5 milioni di euro con un ulteriore premio per i clivensi nel caso in cui i sardi dovessero raggiungere la salvezza.

In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli con il classe 1986, che in questa stagione ha collezionato 18 presenze condite da 2 gol e 2 assist. A Cagliari il trequartista arriverà con il compito di sostituire il lungodegente Castro, ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.