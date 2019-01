L'Immortale, che manca in uno show televisivo della compagnia da quasi 4 anni, farà un'apparizione per ricordare lo scomparso Gene Okerlund.

un'ora fa di Daniele Minuti

La WWE sta per riabbracciare la figura forse più importante della sua storia: con un comunicato sul suo sito ufficiale, la federazione di Stamford ha infatti annunciato che Hulk Hogan tornerà ad apparire nella prossima puntata di Monday Night RAW.

BREAKING: @HulkHogan will return to #Raw THIS MONDAY to honor the late, great @WWE Hall of Famer "Mean" Gene Okerlund! https://t.co/UiOf3kY4Rl — WWE (@WWE) January 4, 2019

Il ritorno dell'Immortale nel programma televisivo di punta della compagnia avviene purtroppo in circostanze tristi, dato che Hogan sarà presente per ricordare "Mean" Gene Okerlund, storico intervistatore e iconica voce che ha fatto la storia del wrestling dentro e fuori la WWE scomparso a inizio settimana.

In ogni caso la notizia è molto importante: Hogan non appariva in televisione per la WWE da quasi 4 anni (l'ultima volta in cui i fan lo hanno visto è stato in Arabia Saudita per l'evento Crown Jewel) per via delle diverse controversie nella sua vita privata. Chissà che questo suo ritorno non possa essere soltanto un antipasto per rivederlo in pianta stabile nei programmi della compagnia.