Il calciomercato si è appena aperto eppure le trattative per tutte le big d'Europa si sono già infiammate: ieri è arrivato un grande colpo piazzato dall'Inter con la società nerazzurra che si è assicurata Diego Godin per la prossima stagione. Il club milanese ha bloccato il difensore dell'Atletico Madrid che andrà in scadenza a giugno e l'arrivo dell'uruguayano si merita molti dei titoli presenti nelle prime pagine dei giornali presenti nella rassegna stampa sportiva di oggi. Occhi anche su Barella, seguito da tante grandi squadre e ora vicino al Chelsea che avrebbe sorpassato la concorrenza: l'obiettivo della squadra londinese sarebbe quello di chiudere subito per l'acquisto del talento della Nazionale azzurra che dovrebbe costare circa 50 milioni di euro. Nella rassegna stampa trova spazio anche la Juventus che dopo il colpo Ramsey spera di chiudere in estate anche per il ritorno in bianconero di Pogba.

In Spagna ci sono tantissime notizie sul calciomercato, in particolare riguardanti il Barcellona che è letteralmente scatenato: i campioni di Spagna sembrano essersi assicurati Jean-Clair Todibo, giovane difensore del Tolosa che aveva gli occhi di mezza Europa addosso (compresi quelli di Juventus e Napoli). La squadra catalana porterà via dal campionato francese il classe '99 senza pagare il cartellino visto che non ha un contratto da protagonista e lo legherà al club per 4 anni. Non è ancora chiaro se il ragazzo rimarrà in prima squadra per il resto della stagione visto che pochi giorni fa è stato ufficializzato anche l'arrivo di Murillo ma quel che è certo è che Todibo sarà il nuovo difensore del Barcellona.

Le cose non vanno bene in casa Real Madrid e la prima pagina di Marca spiega che il pareggio di pochi giorni fa contro il Villarreal ha spinto ad alcune riflessioni i Blancos che adesso sentono la pressione: tutti sono sotto esame, a partire dai giocatori fino all'allenatore Solari che si gioca la permanenza.

