L'argentino è stato curato per un'emorragia gastrica ma con un messaggio sul suo profilo Facebook ha spiegato di stare meglio: "Mi dispiace che vi siate preoccupati".

un'ora fa di Daniele Minuti

Dopo la grande paura, arriva il sollievo: ieri c'era grande ansia per le condizioni di Diego Armando Maradona, letteralmente scomparso dalla circolazione a pochi giorni dall'inizio del campionato messicano coi suoi Dorados.

Si è poi scoperto che Maradona era ricoverato in Argentina per via di un'emorragia gastrica, causata sembra da uno dei suoi due bypass. I tanti sostenitori del Pibe de Oro erano in apprensione per le sue condizioni ma è arrivato un messaggio di rassicurazioni direttamente dalla sua pagina Facebook.

Grazie per tutti i messaggi di incoraggiamento, non è successo nulla e ora sto bene. Scusate se vi ho fatti preoccupare.

Poche righe che tranquillizzano le tantissime persone in ansia per le condizioni di Maradona. Che stando a quanto dichiarato dal suo avvocato è stato prontamente dimesso dall'ospedale e tornerà presto sulla panchina dei Dorados per l'apertura del campionato in Messico.