28 minuti fa di Daniele Minuti

Ci sono gol che rimangono nella mente di molti tifosi: alcuni per la loro importanza in partite decisive, altri perché segnati da giocatori di cui si è particolarmente innamorati, altri ancora perché sono degli autentici capolavori. Uno di quelli che rientra in quest'ultima categoria è quello messo a segno da Youri Djorkaeff in un Inter-Roma del 1997.

Era il 5 gennaio, esattamente 22 anni fa, e l'Inter allenata da Roy Hodgson sfidava i giallorossi a San Siro nella gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri andarono in vantaggio con la rete di Ganz e al 39esimo trovarono il raddoppio come meglio non si potrebbe.

Dopo la respinta di Sterchele, Djorkaeff trova la via della rete con una rovesciata pazzesca che manda l'Inter sul 2-0 (la partita finirà poi 3-1) e il pubblico di San Siro in visibilio. Uno dei gol più belli della storia del club nerazzurro, che ancora oggi viene ricordata da tutti i suoi tifosi.