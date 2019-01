Le casse dei rossoneri possono sorridere: l'attaccante è vicino allo Shenzhen per 9 milioni di euro mentre il club turco ha saldato il debito di 12 per Kucka e Sosa.

0 condivisioni

15 minuti fa di Daniele Minuti

Le limitazioni imposte dalle sanzioni UEFA non permetteranno al Milan di muoversi molto nella sessione di calciomercato invernale appena aperta. Eppure i rossoneri possono sorridere dato che in queste ore potrebbe accumularsi un utile tesoretto.

La prima parte dovrebbe arrivare dalla cessione di Fabio Borini: l'attaccante era da tempo sul calciomercato e ora è sempre più vicino al passaggio nel campionato cinese con lo Shenzhen che è pronto a prenderlo a titolo definitivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'affare si dovrebbe chiudere attorno ai 9 milioni di euro.

Altri soldi in cassa arriveranno invece dalla Turchia visto che il Trabzonspor ha versato (con colpevole ritardo) i 12 milioni di euro che doveva al Milan per gli acquisti di Kucka e Sosa nella finestra di calciomercato estivo del 2017, pagamento per cui i rossoneri si erano addirittura rivolti alla FIFA. Ossigeno per le casse del club e chissà che questo tesoretto non permetta di piazzare un colpo nella sessione invernale in modo da rafforzare la rosa di Gattuso.