In mattinata si erano diffuse diverse indiscrezioni di calciomercato che vedevano il giocatore rossonero sempre più vicino al passaggio nella Chinese Super League. In serata però è arrivata una smentita direttamente dal club.

Un affare in uscita per il Milan che sembrava ormai concluso per questa sessione di calciomercato invernale sembra invece sfumata. Fabio Borini infatti non si trasferirà allo Shenzhen FC , squadra del campionato cinese.

