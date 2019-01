Sfumato Fabregas, i rossoneri vanno sul giocatore che potrebbe essere chiuso dallo spagnolo al Monaco: il classe '97 può arrivare in prestito.

42 minuti fa di Daniele Minuti

Uno dei primi obiettivi di calciomercato per questo gennaio in casa Milan è ormai sfumato, con Cesc Fabregas sempre più vicino al passaggio fra le fila del Monaco. I rossoneri però potrebbero pensare di sostituirlo con un altro giocatore proprio del club del Principato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo avrebbe messo nel mirino Yuri Tielemans, talentuoso centrocampista belga che nella squadra allenata da Henry fatica a trovare spazio e sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione già durante il calciomercato di gennaio.

Il Milan sta già parlando da tempo col Monaco per l'acquisto del giovane terzino Abanda e spererebbe di chiudere un doppio colpo di calciomercato portando a Milano anche Tielemans in prestito con diritto di riscatto. Questa formula (per ora rifiutata dal Sassuolo per Sensi) permetterebbe ai rossoneri di non spendere troppo e di potersi muovere con meno restrizioni a gennaio. L'asse con il Monaco è molto caldo e dal Principato potrebbero arrivare due rinforzi al prezzo di uno.