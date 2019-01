Secondo l'ex attaccante giallorosso, il suo connazionale potrebbe lasciare la Premier League a breve per accasarsi in Spagna.

0 condivisioni

53 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Nella passata stagione è stato uno dei protagonisti assoluti del palcoscenico europeo: 32 gol segnati in Premier League, una Champions League accarezzata e poi sfumata sul più bello, un'annata da top player che ha attirato le attenzioni di molti. Il Liverpool, però, se lo è tenuto stretto. Si parla ovviamente di Mohamed Salah, il giocatore egiziano del momento. Anche in ottica calciomercato.

Il giocatore egiziano del passato, invece, adesso ha smesso col calcio e in un'intervista ha parlato proprio del suo connazionale: Mido si è sbilanciato, il futuro di Salah potrebbe non essere al Liverpool. Ma soltanto se le sue prestazioni saranno all'altezza delle squadre che lo seguono.

L'ex attaccante della Roma non si è nascosto, ha fatto i nomi delle pretendenti: Barcellona e Real Madrid. Futuro in Liga, quindi, per il gioiello del Liverpool? Difficile, praticamente impossibile ipotizzare un suo trasferimento nel calciomercato di gennaio, visto che i Reds al momento sono in vetta alla Premier League e puntano alla vittoria finale. In estate, però, tutto potrebbe cambiare.

Getty Images

Calciomercato, sirene spagnole per Salah: Mido fissa la quota gol

Secondo Mido, Salah potrebbe avere qualche "giramento di testa" nel caso in cui dovesse ricevere una telefonata da Madrid o da Barcellona. Un qualcosa di inevitabile, anche se la chiamata arriverà solo a una condizione:

Credo che Barcellona e il Real Madrid stiano aspettando di vedere come va questa stagione: difficilmente comprano un giocatore dopo un solo anno buono. Se farà più di 25 gol, le due spagnole ci proveranno. E a quel punto il Liverpool faticherà a trattenerlo...

Nel frattempo, le voci di calciomercato non si placano: secondo quanto riportato da Don Balon, il sogno di Salah sarebbe quello di giocare con Messi, Suarez e il suo amico Coutinho. Però c'è la promessa blaugrana: dopo Philippe, nessun altro tesseramento "red" per tre anni. Verrà mantenuta da tutte le parti? L'egiziano, inoltre, è da tempo nel mirino dei Blancos, che sono ancora alla ricerca del sostituto di Cristiano Ronaldo. Un Superclasico alternativo, dunque, per un giocatore che continua a incantare. In attesa di scoprire quanti gol farà in questa stagione...