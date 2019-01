Calciomercato, il Cagliari fa il prezzo per Barella: Chelsea in pole

Delle parole decisamente chiare che tranquillizzano i tifosi biancocelesti, preoccupati in queste settimane dopo aver letto molte indiscrezioni di calciomercato che lo allontanavano dalla Capitale (in particolare Milan e Inter rimangono vigili su di lui). Ma adesso è sicuro: fino a fine stagione Milinkovic-Savic resterà alla Lazio.

Il procuratore ha parlato al portale LaLazioSiamoNoi, spiegando che il suo assistito non lascerà la squadra biancoceleste durante la sessione di calciomercato invernale per espressa volontà del presidente Lotito.

Milinkovic-Savic non è sul calciomercato, almeno per quanto riguarda gennaio: è questa la notizia che i tifosi della Lazio aspettavano di sentire da tempo è che è stata confermata finalmente da Mateja Kezman , agente del giocatore.

Mateja Kezman ha allontanato le voci su un possibile addio del serbo durante la finestra invernale: "Sergej è felice in biancoceleste e Lotito non vuole venderlo".

