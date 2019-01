Il croato è attualmente in prestito alla Fiorentina ma potrebbe rientrare a Torino visti i problemi fisici che terranno fuori Cuadrado.

un'ora fa di Daniele Minuti

In queste settimane sia Allegri che Paratici hanno spiegato come la rosa della Juventus non abbia bisogno di rinforzi durante il calciomercato di gennaio. Ma il lungo stop di Juan Cuadrado dopo l'operazione al ginocchio potrebbe cambiare tutto e l'ultima idea in casa bianconera sarebbe quella di riportare Marko Pjaca a Torino.

Il croato è attualmente in prestito alla Fiorentina, dove non ha trovato molto spazio e rischia di essere addirittura più chiuso rispetto a inizio stagione dopo l'arrivo in viola di Luis Muriel. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i campioni d'Italia stanno valutando se farlo rientrare prima dal prestito nella finestra di calciomercato invernale: Pioli vorrebbe tenerlo ma non è in grado di dare rassicurazioni sul suo utilizzo mentre Allegri gradirebbe un'alternativa in più in attacco visto i problemi di Cuadrado.

Il rientro di Pjaca però potrebbe anche essere una mossa di calciomercato per la Juventus visto che la Fiorentina continua ad avere dubbi sul suo riscatto e il Fulham di Ranieri invece sarebbe pronto ad acquistarlo a titolo definitivo. C'è ora da capire anche quale sia l'intenzione del giocatore che vuole più spazio e probabilmente accetterà l'opzione che gli garantirà più minuti.