Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, la società avrebbe già individuato il successore: sarà Zinedine Zidane il nuovo tecnico bianconero a partire dal prossimo calciomercato estivo , decisione avallata ovviamente anche da Cristiano Ronaldo che con Zizou in panchina ha vinto ben 3 Champions League consecutive. In Spagna sono sicuri che il franco-algerino tornerà presto a Torino e che su di lui la Juventus cercherà di costruire il suo futuro.

La stagione in corso può essere molto importante per la Juventus che dopo un faraonico calciomercato in estate va alla ricerca di quella vittoria in Champions League che i tifosi bianconeri aspettano ormai da 23 anni.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK